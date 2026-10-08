Зеленський анонсував нові рішення ЄС для України

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вони обговорили подальшу фінансову допомогу Україні, підготовку до зими, переговори про вступ до ЄС та майбутні контакти з американською стороною. Зеленський заявив, що Україна очікує від європейських партнерів нових рішень щодо підтримки.

Володимир Зеленський подякував Антоніу Кошті за позицію Європейського Союзу щодо російських ударів по Україні. За словами президента, лише останніми днями через атаки на Прилуки, Краматорськ, Київ та інші українські міста загинули 78 людей. Ще 215 людей отримали поранення. Зеленський назвав ці удари черговою російською ескалацією та наголосив, що міжнародні партнери мають реагувати на те, що відбувається в Україні. «Це жорстка російська ескалація — терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається», — заявив президент.

Окремо Зеленський подякував Кошті за фінансову підтримку. Напередодні Україна отримала від ЄС транш у розмірі 1,2 мільярда євро. За словами президента, ці кошти планують спрямувати, зокрема, на потреби оборони, закупівлю та виробництво дронів. Президент зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами над отриманням інших необхідних рішень. Йдеться не лише про фінансування, а й про допомогу в підготовці до зими та подальшу інтеграцію України до Євросоюзу.

Однією з тем розмови став графік відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Україна вже пройшла значну частину підготовчої роботи, однак відкриття нових кластерів залишається одним із ключових питань у відносинах із Брюсселем. Для Києва це важливо, адже переговори про вступ до Євросоюзу складаються з окремих тематичних блоків. Відкриття нових кластерів означає перехід до наступних етапів переговорного процесу. Тому Україна зацікавлена в тому, щоб цей процес не зупинявся.

Ще однією важливою темою стала підготовка до зимового періоду. Росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру, тому Україна разом із партнерами шукає додаткові рішення, які допоможуть пройти опалювальний сезон. Йдеться про енергетичну підтримку та підготовку системи до можливих нових ударів. Для України це особливо важливо напередодні холодів, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає. Київ очікує, що європейські партнери й надалі допомагатимуть із необхідними ресурсами та фінансуванням.

Під час розмови Зеленський і Кошта також домовилися про майбутню зустріч у тристоронньому форматі. У ній мають взяти участь Зеленський, Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Зустріч планують провести найближчим часом. Очікується, що під час неї сторони обговорять подальшу підтримку України та рішення, які необхідні на європейському напрямку. Для Києва серед важливих питань залишаються фінансування, енергетика, оборонна допомога та просування переговорів про вступ до ЄС.

Зеленський також поінформував Кошту про контакти України зі Сполученими Штатами. За словами президента, найближчими днями мають відбутися зустрічі та переговори з американською стороною. Українська переговорна команда вже вирушила до США. Київ планує обговорити з американськими представниками подальшу підтримку та інші питання, які зараз є важливими для України. «Цінуємо підтримку Європи», — наголосив Зеленський.

Європейський Союз залишається одним із головних фінансових партнерів України. Зокрема, 2 жовтня Європейська комісія повідомила про черговий транш у межах програми Ukraine Facility. Його розмір становив 2,9 мільярда євро. Після цієї виплати загальний обсяг коштів, які Україна отримала за програмою Ukraine Facility, перевищив 32 мільярди євро. Ці гроші є частиною масштабної фінансової підтримки України з боку Євросоюзу.

Під час розмови з Коштою Зеленський фактично окреслив кілька головних напрямів, за якими Київ очікує подальших рішень від ЄС. Серед них — фінансова та оборонна підтримка, допомога напередодні зими, відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу та координація з європейськими партнерами напередодні контактів зі США. Про це відомо із заяви українського лідера.

Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідали Прилуки на Чернігівщині, де напередодні російська ракета влучила у п’ятиповерхівку.





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