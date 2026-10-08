Зеленский объявил о новых решениях ЕС в отношении Украины

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили дальнейшую финансовую помощь Украине, подготовку к зиме, переговоры о вступлении в ЕС и предстоящие контакты с американской стороной. Зеленский заявил, что Украина ожидает от европейских партнеров новых решений по вопросам поддержки.

Владимир Зеленский поблагодарил Антониу Кошту за позицию Европейского Союза в отношении российских ударов по Украине. По словам президента, только за последние дни в результате атак на Прилуки, Краматорск, Киев и другие украинские города погибли 78 человек. Еще 215 человек получили ранения. Зеленский назвал эти удары очередной российской эскалацией и подчеркнул, что международные партнеры должны реагировать на то, что происходит в Украине. «Это жесткая российская эскалация — террор против людей и жизни. И важно, чтобы лидеры не игнорировали происходящее», — заявил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил Кошту за финансовую поддержку. Накануне Украина получила от ЕС транш в размере 1,2 миллиарда евро. По словам президента, эти средства планируется направить, в частности, на нужды обороны, закупку и производство дронов. Президент отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами над получением других необходимых решений. Речь идет не только о финансировании, но и о помощи в подготовке к зиме и дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз.

Одной из тем разговора стал график открытия следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Украина уже проделала значительную часть подготовительной работы, однако открытие новых кластеров остается одним из ключевых вопросов в отношениях с Брюсселем. Для Киева это важно, ведь переговоры о вступлении в Евросоюз состоят из отдельных тематических блоков. Открытие новых кластеров означает переход к следующим этапам переговорного процесса. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы этот процесс не останавливался.

Еще одной важной темой стала подготовка к зимнему периоду. Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, поэтому Украина вместе с партнерами ищет дополнительные решения, которые помогут пережить отопительный сезон. Речь идет об энергетической поддержке и подготовке системы к возможным новым ударам. Для Украины это особенно важно в преддверии холодов, когда нагрузка на энергосистему традиционно возрастает. Киев рассчитывает, что европейские партнеры и в дальнейшем будут помогать необходимыми ресурсами и финансированием.

В ходе беседы Зеленский и Кошта также договорились о предстоящей встрече в трехстороннем формате. В ней должны принять участие Зеленский, Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Встречу планируют провести в ближайшее время. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины и решения, необходимые в европейском направлении. Для Киева среди важных вопросов остаются финансирование, энергетика, оборонная помощь и продвижение переговоров о вступлении в ЕС.

Зеленский также проинформировал Кошту о контактах Украины с Соединёнными Штатами. По словам президента, в ближайшие дни должны состояться встречи и переговоры с американской стороной. Украинская переговорная делегация уже отправилась в США. Киев планирует обсудить с американскими представителями дальнейшую поддержку и другие вопросы, которые сейчас важны для Украины. «Мы ценим поддержку Европы», — подчеркнул Зеленский.

Европейский Союз остается одним из главных финансовых партнеров Украины. В частности, 2 октября Европейская комиссия сообщила об очередном транше в рамках программы Ukraine Facility. Его размер составил 2,9 миллиарда евро. После этой выплаты общий объем средств, полученных Украиной в рамках программы Ukraine Facility, превысил 32 миллиарда евро. Эти деньги являются частью масштабной финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Во время беседы с Коштой Зеленский фактически обозначил несколько основных направлений, по которым Киев ожидает дальнейших решений от ЕС. Среди них — финансовая и оборонная поддержка, помощь в преддверии зимы, открытие новых переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз и координация с европейскими партнерами перед контактами с США. Об этом известно из заявления украинского лидера.

Президент Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом посетили Прилуки в Черниговской области, где накануне российская ракета попала в пятиэтажное здание.





Читай нас в