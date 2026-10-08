Zełenski zapowiedział nowe decyzje UE dla Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą. Omówili dalszą pomoc finansową dla Ukrainy, przygotowania do zimy, negocjacje w sprawie przystąpienia do UE oraz przyszłe kontakty ze stroną amerykańską. Zełenski powiedział, że Ukraina oczekuje od europejskich partnerów nowych decyzji dotyczących wsparcia.

Wołodymyr Zełenski podziękował António Coscie za stanowisko Unii Europejskiej wobec rosyjskich ataków na Ukrainę. Według prezydenta tylko w ostatnich dniach w wyniku ataków na Priluki, Kramatorsk, Kijów i inne ukraińskie miasta zginęło 78 osób. Kolejne 215 osób zostało rannych. Zełenski nazwał te ataki kolejną rosyjską eskalacją i podkreślił, że międzynarodowi partnerzy muszą reagować na to, co dzieje się w Ukrainie. „To brutalna rosyjska eskalacja — terror przeciwko ludziom i życiu. Ważne jest, aby przywódcy nie ignorowali tego, co się dzieje” — powiedział prezydent.

Osobno Zełenski podziękował Coscie za wsparcie finansowe. W przeddzień Ukraina otrzymała od UE transzę w wysokości 1,2 miliarda euro. Według prezydenta środki te mają zostać przeznaczone między innymi na potrzeby obronne, zakup i produkcję dronów. Prezydent zaznaczył, że Ukraina nadal współpracuje z europejskimi partnerami w celu uzyskania kolejnych niezbędnych decyzji. Chodzi nie tylko o finansowanie, lecz także o pomoc w przygotowaniach do zimy oraz dalszą integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Jednym z tematów rozmowy był harmonogram otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych dotyczących przystąpienia Ukrainy do UE. Ukraina wykonała już znaczną część prac przygotowawczych, jednak otwieranie nowych klastrów pozostaje jedną z kluczowych kwestii w relacjach z Brukselą. Dla Kijowa jest to ważne, ponieważ negocjacje akcesyjne z Unią Europejską składają się z odrębnych bloków tematycznych. Otwarcie nowych klastrów oznacza przejście do kolejnych etapów procesu negocjacyjnego. Dlatego Ukrainie zależy na tym, aby proces ten nie został zatrzymany.

Kolejnym ważnym tematem były przygotowania do okresu zimowego. Rosja nadal atakuje obiekty energetyczne i infrastrukturę cywilną, dlatego Ukraina wraz z partnerami poszukuje dodatkowych rozwiązań, które pomogą przetrwać sezon grzewczy. Chodzi o wsparcie energetyczne oraz przygotowanie systemu na możliwe kolejne ataki. Dla Ukrainy jest to szczególnie ważne przed nadejściem chłodów, kiedy obciążenie systemu energetycznego tradycyjnie wzrasta. Kijów oczekuje, że europejscy partnerzy nadal będą pomagać w zapewnieniu niezbędnych zasobów i finansowania.

Podczas rozmowy Zełenski i Costa uzgodnili również przyszłe spotkanie w formacie trójstronnym. Mają w nim uczestniczyć Zełenski, António Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotkanie ma odbyć się w najbliższym czasie. Oczekuje się, że podczas niego strony omówią dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz decyzje potrzebne na kierunku europejskim. Dla Kijowa do najważniejszych kwestii nadal należą finansowanie, energetyka, pomoc obronna oraz postęp w negocjacjach dotyczących przystąpienia do UE.

Zełenski poinformował również Costę o kontaktach Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi. Według prezydenta w najbliższych dniach mają odbyć się spotkania i rozmowy ze stroną amerykańską. Ukraińska delegacja negocjacyjna udała się już do Stanów Zjednoczonych. Kijów planuje omówić z przedstawicielami USA dalsze wsparcie oraz inne kwestie, które są obecnie ważne dla Ukrainy. „Doceniamy wsparcie Europy” — podkreślił Zełenski.

Unia Europejska pozostaje jednym z głównych partnerów finansowych Ukrainy. W szczególności 2 października Komisja Europejska poinformowała o kolejnej transzy w ramach programu Ukraine Facility. Jej wysokość wyniosła 2,9 miliarda euro. Po tej wypłacie łączna kwota środków, które Ukraina otrzymała w ramach programu Ukraine Facility, przekroczyła 32 miliardy euro. Pieniądze te są częścią szeroko zakrojonego wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Unii Europejskiej.

Podczas rozmowy z Costą Zełenski faktycznie wskazał kilka głównych obszarów, w których Kijów oczekuje dalszych decyzji ze strony UE. Są to między innymi wsparcie finansowe i obronne, pomoc przed zimą, otwarcie nowych klastrów negocjacyjnych dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej oraz koordynacja z europejskimi partnerami przed kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi. Wynika to z oświadczenia ukraińskiego przywódcy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wraz z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edem Milibandem odwiedzili Priluki w obwodzie czernihowskim, gdzie dzień wcześniej rosyjski pocisk uderzył w pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

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