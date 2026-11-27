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У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, на Землі розпочнеться магнітна буря, яка, за прогнозами, триватиме два дні — до 28 листопада включно. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. У зв’язку з цим варто подбати про відпочинок і дотримуватися рекомендацій для підтримки здоров’я.

"Очікується, що високошвидкісний потік із корональної діри посилить геомагнітні умови протягом 27 і 28 листопада до рівня G1", – йдеться в повідомленні.

За прогнозом вчених, пік магнітної бурі очікується 27 листопада, 28-го вона піде на спад, а 29 листопада геомагнітні умови знову стануть спокійними.

Магнітні бурі – що це таке і як захиститися

Магнітні бурі виникають через підвищену сонячну активність. Під час спалахів і викидів плазми Сонце направляє до Землі потоки заряджених частинок, які взаємодіють з магнітним полем планети й викликають його збурення. Такі явища можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Деякі люди в періоди геомагнітної активності скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Спеціальних ліків або способів повністю захиститися від геомагнітних збурень не існує. Проте зазвичай радять у такі дні приділяти більше уваги своєму здоров’ю: дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, правильно харчуватися та не зловживати кофеїном і алкоголем. Корисні помірна фізична активність і прогулянки на свіжому повітрі.



Про це повідомляє Британська геологічна служба.

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