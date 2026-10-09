W Polsce zakończyły się działania lotnictwa wojskowego, podjęte w celu ochrony przestrzeni powietrznej podczas uderzeń Rosji, państwa-agresora, na cele w zachodniej części Ukrainy. Jak informuje Interia, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszeń przestrzeni powietrznej kraju.

Ostrzeżenia dla przygranicznych województw

Po godz. 23:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało ostrzeżenia SMS do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W komunikatach wskazano, że w polskiej przestrzeni powietrznej działa lotnictwo wojskowe.

Później centrum ostrzegło również przed zagrożeniem atakiem z powietrza i wezwało ludzi do znalezienia bezpiecznego miejsca oraz wykonywania poleceń służb. Przed północą wcześniejsze alerty odwołano, jednak później mieszkańcy tych samych regionów ponownie otrzymali komunikat o działaniu polskiego lotnictwa. Przed godz. 01:00 RCB poinformowało, że atak powietrzny na Ukrainę się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia.

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Lotniska wznowiły operacje

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo zawiesiły operacje, aby zapewnić lotnictwu wojskowemu swobodę działania. Po północy oba lotniska wznowiły operacje lotnicze.

Dowództwo Operacyjne poinformowało również, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowego trybu pracy. Polskie wojsko oświadczyło, że nadal monitoruje sytuację na Ukrainie i jest gotowe zapewniać bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej kraju.

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