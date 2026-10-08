W Soczi, położonym w Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze, przywrócono dostęp do plaż po sprawdzeniu wody morskiej pod kątem zanieczyszczenia ropą. Według The Moscow Times, administracja miasta poinformowała, że próbki wody pobrane w różnych rejonach spełniają normy sanitarne, a monitoring satelitarny nie wykrył plam ropy.

Kontrole wody i powietrza

Plaże w Soczi i sąsiednim federalnym terytorium Syriusz zamknięto we wtorek po pożarze na tankowcu Aframax Rio pływającym pod banderą Liberii. Wydanie podaje, że statek zapalił się po ataku ukraińskich dronów morskich wieczorem 6 października.

Szef administracji Syriusza Dmitrij Pliszkin oświadczył, że analizy nie wykazały śladów ropy w wodzie morskiej, a poziom zanieczyszczenia powietrza pozostawał w granicach dopuszczalnych norm.

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Stan tankowca Aframax Rio

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej informowało wcześniej, że z powodu palącej się ropy statki ratownicze nie mogły zbliżyć się do tankowca. Pożar ugaszono w środę. Uratowano wszystkich 23 członków załogi, którzy są obywatelami Indii.

Oficjalnie nie ujawniono ilości ropy na pokładzie Aframax Rio. Kanał Telegram Mash, powołując się na nienazwane źródła, twierdził, że statek był w pełni załadowany. Po pożarze tankowiec nadal dryfował wzdłuż wybrzeża, a jego operator Executive Ship Management poinformował o rozpoczęciu inspekcji statku przez urzędników i dwóch starszych członków załogi.

Zbudowany w 2004 roku Aframax Rio ma 247 metrów długości, 42 metry szerokości i nośność 107 100 ton. Portal śledczy The Insider informował, że tankowiec zawijał do rosyjskich portów czarnomorskich i jest objęty ukraińskimi sankcjami. Kijów wiązał statek z rosyjską flotą cieni, wykorzystywaną do transportu ropy z obejściem sankcji.

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