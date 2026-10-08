В Сочи, расположенном в Российской Федерации — государстве-агрессоре, восстановили доступ к пляжам после проверок морской воды на загрязнение нефтью. По данным The Moscow Times, городская администрация сообщила, что образцы воды, взятые в разных районах, соответствуют санитарным нормам, а спутниковый мониторинг не зафиксировал нефтяных пятен.

Проверки воды и воздуха

Пляжи Сочи и соседней федеральной территории Сириус закрыли во вторник после пожара на танкере Aframax Rio под флагом Либерии. Издание сообщает, что судно загорелось после атаки украинских морских дронов вечером 6 октября.

Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что анализы не выявили следов нефти в морской воде, а уровень загрязнения воздуха оставался в пределах допустимых показателей.

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Состояние танкера Aframax Rio

Министерство транспорта Российской Федерации ранее сообщало, что из-за горения нефти спасательные суда не могли подойти к танкеру. Пожар потушили в среду. Всех 23 членов экипажа, являющихся гражданами Индии, спасли.

Объем нефти на борту Aframax Rio официально не раскрывался. Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники утверждал, что судно было полностью загружено. После пожара танкер продолжал дрейфовать вдоль побережья, а его оператор Executive Ship Management сообщил о начале осмотра судна должностными лицами и двумя старшими членами экипажа.

Построенный в 2004 году Aframax Rio имеет длину 247 метров, ширину 42 метра и дедвейт 107 100 тонн. Расследовательское издание The Insider сообщало, что танкер заходил в российские черноморские порты и находится под украинскими санкциями. Киев связывал судно с российским теневым флотом, который используют для перевозки нефти в обход санкций.

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