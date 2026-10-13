Сырский объяснил, почему дроны до сих пор не могут заменить пехоту на фронте

Несмотря на развитие беспилотников и роботизированных систем, полностью заменить пехоту на фронте пока невозможно. Имеющиеся технологии пока не способны выполнять все задачи, с которыми справляются военнослужащие.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью BBC News Украина.

По его словам, ситуация зависит от технологического уровня дронов, их количества и возможностей. В настоящее время разработки, которые могли бы полноценно заменить пехоту, существуют преимущественно в виде концепций и рекламных демонстраций.

Сырский также подчеркнул, что протяженность активного фронта превышает 1250 км, а удержание таких территорий требует значительного количества пехоты, техники, артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Из-за доминирования дронов на поле боя удержание позиций всё чаще осуществляют небольшие рассредоточенные боевые группы.

В будущем ситуацию могут изменить усовершенствованные роботы, датчики и средства индивидуальной защиты, в частности экзоскелеты, которые будут помогать военным переносить больше снаряжения. Однако пока такие технологии не могут полностью взять на себя функции пехоты.

Источник: BBC News Украина

Кроме того, операторы Sword Group 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины перерезали один из маршрутов просачивания российских войск на Донецком направлении. В ходе операции украинские спецназовцы уничтожили троих военнослужащих РФ и взяли еще одного в плен.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 203 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество атак противник сосредоточил на Покровском направлении.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

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