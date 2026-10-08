位于俄罗斯联邦——一个侵略国——的索契，在对海水进行石油污染检测后恢复了海滩开放。根据《莫斯科时报》报道，市政府表示，在不同地区采集的水样符合卫生标准，卫星监测也未发现油污。

水质和空气检测

周二，悬挂利比里亚国旗的Aframax Rio油轮发生火灾后，索契及邻近的联邦领土天狼星的海滩被关闭。该报称，这艘船于10月6日晚在遭到乌克兰海上无人机袭击后起火。

天狼星行政机构负责人德米特里·普利什金表示，检测未发现海水中有石油痕迹，空气污染水平仍处于允许指标范围内。

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Aframax Rio油轮状况

俄罗斯联邦交通部此前表示，由于石油燃烧，救援船只无法靠近该油轮。火灾于周三被扑灭。23名船员全部获救，他们均为印度公民。

Aframax Rio船上石油的数量未被官方披露。Telegram频道Mash援引未具名消息人士称，该船处于满载状态。火灾后，该油轮继续沿海岸漂流，其运营商Executive Ship Management表示，官员和两名高级船员已开始对该船进行检查。

建造于2004年的Aframax Rio长247米、宽42米，载重吨为107,100吨。调查媒体The Insider报道称，该油轮曾停靠俄罗斯黑海港口，并受到乌克兰制裁。基辅将该船与俄罗斯影子船队联系起来，该船队被用于运输石油以规避制裁。

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