У Сочі відкрили пляжі після пожежі на танкері — The Moscow Times

У Сочі, що розташоване в Російській Федерації — державі-агресорі, відновили доступ до пляжів після перевірок морської води на забруднення нафтою. За даними The Moscow Times, міська адміністрація повідомила, що відібрані в різних районах зразки води відповідають санітарним нормам, а супутниковий моніторинг не зафіксував нафтових плям.

Перевірки води та повітря

Пляжі Сочі та сусідньої федеральної території Сіріус закрили у вівторок після пожежі на танкері Aframax Rio під прапором Ліберії. Видання повідомляє, що судно загорілося після атаки українських морських дронів увечері 6 жовтня.

Керівник адміністрації Сіріуса Дмитро Плішкін заявив, що аналізи не виявили слідів нафти у морській воді, а рівень забруднення повітря залишався в межах допустимих показників.

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Стан танкера Aframax Rio

Міністерство транспорту Російської Федерації раніше повідомляло, що через горіння нафти рятувальні судна не могли підійти до танкера. Пожежу загасили у середу. Усіх 23 членів екіпажу, які є громадянами Індії, врятували.

Обсяг нафти на борту Aframax Rio офіційно не розкривали. Telegram-канал Mash із посиланням на неназвані джерела стверджував, що судно було повністю завантажене. Після пожежі танкер продовжував дрейфувати вздовж узбережжя, а його оператор Executive Ship Management повідомив про початок огляду судна посадовцями та двома старшими членами екіпажу.

Збудований у 2004 році Aframax Rio має довжину 247 метрів, ширину 42 метри та дедвейт 107 100 тонн. Розслідувальне видання The Insider повідомляло, що танкер заходив до російських чорноморських портів і перебуває під українськими санкціями. Київ пов'язував судно з російським тіньовим флотом, який використовують для перевезення нафти в обхід санкцій.

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