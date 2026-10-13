Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении командира подразделения российской армии, отдававшего приказы об атаках на гражданскую инфраструктуру Сумской области. По данным следствия, для нанесения ударов по гражданским объектам использовались ударные беспилотники.

По данным следствия, с декабря 2025 года в Курской области РФ дислоцировалась рота операторов ударных БПЛА из полка специального назначения «Ахмат». Командир этого ротного подразделения с позывным «Коба» отдавал приказы о систематических обстрелах гражданской инфраструктуры города Сумы и приграничных общин области.

В частности, он руководил применением ударных беспилотников «Молния» и «Ланцет» для атак на объекты в Сумах, Юнаковской и Хотинской общинах. Кроме того, он организовывал рейды российских военных на территорию Сумской области.

Для распространения информации о результатах обстрелов командир создал канал в мессенджере, где освещал атаки и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Установлено, что ранее обвиняемый был гражданином Украины и проживал в Днепропетровской области, однако после 2014 года выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, а в 2023 году добровольно приобрел гражданство РФ и сменил фамилию.

Командир роты из полка «Ахмат» обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Россияне пытаются продвинуться к селу Рясное в Сумской области — Трегубов. Сумская область выделила ещё 10 млн грн на закупку мобильных укрытий. В Сумской области в результате взрыва погибли двое 14-летних подростков. Напомним, российские дроны атаковали Черниговскую область и повредили АЗС и пансионат. Россия нанесла баллистический удар по Киеву днём 24 июля, хотя обычно такие атаки происходят ночью. Эксперт считает, что это могло быть попыткой измотать украинскую ПВО, демонстрацией силы или следствием технической задержки запуска ракет. Российские военные расстреляли украинского пленного в Донецкой области.

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