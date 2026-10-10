За последние сутки российские оккупанты потеряли 1 420 солдат и более полторы тысячи БПЛА — Генштаб

За прошедшие сутки, 9 октября, российские террористические войска потеряли 1 420 человек личного состава. Таким образом, общие потери врага в войне против Украины уже составили около 1 550 910 человек личного состава.



Также 9 октября 2026 года российские захватчики лишились:

четырех танков – общие потери с момента полномасштабного вторжения составили 12 406 единиц;

шести боевых бронированных машин – 25 515 шт.;

50 артиллерийских систем – 51 000 шт.

двух РСЗО – 2 201 ед.

шести средств ПВО – 1 699 ед.

девять наземных робототехнических комплексов – 2 917 шт.

1 591 БПЛА оперативно-тактического уровня – 556 926 шт.

534 единицы автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 шт.

две единицы специальной техники – 4 812 шт.

Напомним, что боец батареи перехватчиков с позывным «Майами», служащий в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирка, уничтожил с помощью дрона-перехватчиком российский разведывательный беспилотник Supercam на высоте 5500 метров.

Экипаж «Сова» 121-й отдельной бригады территориальной обороны за 30 часов боевой работы уничтожил 25 воздушных целей российских войск. Украинские пилоты использовали дроны-перехватчики STING, чтобы обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники прямо в воздухе.

Украинский Mirage 2000-5F впервые сбил российскую ракету «Бандероль».

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