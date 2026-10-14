Видео: Силы обороны сбили российский вертолёт Ми-28 с помощью FPV-дрона

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины сбили модернизированный российский ударный вертолёт Ми-28НМ. Для перехвата воздушной цели украинские военные задействовали зенитный FPV-дрон.

«Зенитный FPV-дрон перехватил вертолёт в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу», — отметили украинские военные.

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Ми-28НМ — модернизированный ударный вертолёт российских оккупационных войск. По сообщению 115-й отдельной механизированной бригады, украинские защитники смогли перехватить его непосредственно в воздухе с помощью беспилотника.

Об этом 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ сообщила в Facebook, опубликовав видео боевых действий.

Также украинские военные нанесли удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников российской армии в районе временно оккупированного Донецка.

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