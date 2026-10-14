Сили оборони уразили місце зберігання та запуску російських дронів біля Донецька — Генштаб

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Українські військові завдали удару по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників російської армії в районі тимчасово окупованого Донецька.

13 жовтня та в ніч на 14 жовтня Сили оборони уразили низку військових об’єктів російських загарбників.

Так, у районі Донецька уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.

Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності росіян завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України.

Крім того, у районах Попової Балки та Гірника Донецької області уражені склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Про це у Телеграмі повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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