Силы обороны нанесли удар по месту хранения и запуска российских дронов под Донецком — Генштаб
Украинские военные нанесли удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников российской армии в районе временно оккупированного Донецка.
13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российских захватчиков.
Так, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности россиян наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.
Кроме того, в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области были поражены склады материально-технических средств российских подразделений.
Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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