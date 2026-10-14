Силы обороны нанесли удар по месту хранения и запуска российских дронов под Донецком — Генштаб

Украинские военные нанесли удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников российской армии в районе временно оккупированного Донецка.

13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российских захватчиков.

Так, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности россиян наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Кроме того, в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области были поражены склады материально-технических средств российских подразделений.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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