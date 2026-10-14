В Луцке 13 октября в результате падения обломков российского реактивного дрона загорелась крыша культурно-развлекательного центра «Адреналин Сити». В результате пожара пострадала часть проекта «Космогония» в Музее современного украинского искусства Корсаков.

По словам основателя музея Виктора Корсака, повреждена шестая часть художественного проекта, над которым он вместе с художником Петром Антипом работал два года. Она символизировала будущее.

«Часть будущего из проекта “Космогония” сегодня уже уничтожена. И здесь возникает вопрос: возможно ли вообще уничтожить будущее?», — отметил Корсак.

Основатель музея рассказал, что вместе с художником будет решать, восстанавливать ли поврежденную работу или оставить ее как напоминание о последствиях войны.

Остальные залы музея и произведения искусства не пострадали. Заведение продолжит работу и реализацию новых проектов.

Источник: «Украинская правда. Жизнь»

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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