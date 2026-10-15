В Киеве слышны взрывы, Кличко призвал жителей немедленно укрыться

В Киеве утром 15 октября раздались взрывы, в столице действуют силы противовоздушной обороны. Мэр Виталий Кличко призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах.

«В столице действуют силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!» — сообщил Виталий Кличко.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08:24. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о движении российских беспилотников в направлении столицы.

Отметим, что это уже третья воздушная тревога в Киеве с начала суток.

Во время воздушной тревоги жителям столицы необходимо находиться в укрытиях и соблюдать рекомендации служб безопасности.

В ночь на четверг, 15 октября, силы противовоздушной обороны Украины сбили 536 из 580 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали украинскую территорию. Также россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Читай нас в