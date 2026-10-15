ISW разоблачил информационную операцию Кремля, связанную с наступлением на Славянск и Краматорск

Россия преувеличивает свои успехи в Донецкой области, чтобы создать впечатление о неизбежном крахе украинской обороны. В отчете от 15 октября 2026 года аналитики Института изучения войны (ISW) не подтвердили заявленные российские успехи вблизи Славянска и Константиновки.

Министерство обороны России распространяет преувеличенные заявления о продвижении своих войск в Донецкой области, в частности вблизи Славянска и Краматорска, пытаясь создать впечатление, что украинская оборона якобы рушится. Однако реальная ситуация на фронте не подтверждает сообщения российского командования. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что российское Минобороны заявляет о наступательных операциях вблизи Славянска, Краматорска и Семеновки. В то же время эти населенные пункты расположены далеко за пределами самого дальнего подтвержденного продвижения российских войск.

По оценке ISW, такие сообщения являются частью систематической информационной кампании Кремля, направленной на преувеличение российских успехов и создание ложного представления о ситуации на поле боя.

Россияне приписывают себе продвижение на десятки километров

Подобные манипуляции аналитики зафиксировали и на других направлениях. В частности, российское командование заявляло о наступлении вблизи Тарасовки и Гавриловки, хотя эти населенные пункты расположены примерно в 16 и 15 км соответственно от самых дальних позиций, до которых, по оценкам ISW, продвинулись российские войска.

На Гуляйпольском направлении оккупанты также сообщали о боевых действиях вблизи населенных пунктов, расположенных примерно в 14–19 км от подтвержденной границы российского продвижения.

Аналитики отметили, что часть таких заявлений Минобороны РФ публикует в российском мессенджере Max, а не в Telegram. По мнению ISW, это может свидетельствовать о попытке навязать преувеличенную картину успехов прежде всего внутренней российской аудитории.

В то же время 13–14 октября российские войска продолжали атаки на подступах к Славянску и в районе Константиновки, однако аналитики не зафиксировали подтвержденного продвижения на этих участках.

Таким образом, по оценке ISW, Кремль пытается представить украинскую оборону как якобы рушащуюся, хотя имеющиеся доказательства не подтверждают этих утверждений.

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