Россия атаковала Украину 580 дронами, ПВО сбила почти все цели

В ночь на четверг, 15 октября, силы противовоздушной обороны Украины сбили 536 из 580 ударных беспилотников, которыми российские войска атаковали украинскую территорию. Также россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным военных, с 18:00 среды, 14 октября, российские захватчики атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря и 580 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Беспилотники запускали с нескольких направлений: Орла, Миллерова, Шаталова, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 четверга, 15 октября, противовоздушная оборона сбила и подавила 536 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание ударных средств по 31 объекту. Также на 11 объектах обнаружили падение сбитых воздушных целей и их обломков.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключение электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Читай нас в