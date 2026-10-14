В Харьковской области оккупанты расстреляли пятерых военнослужащих 72-й бригады ВСУ

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. По одной из версий, напавшим мог быть российский военнослужащий, сбежавший из плена.

По данным следствия, трагедия произошла 13 октября в Харьковском районе. Мужчина открыл огонь по украинским военнослужащим, которые находились в жилом доме.

В результате перестрелки погибли пять военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

14 октября под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более лиц. Уголовное производство возбуждено по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные мероприятия. Им предстоит установить личность нападавшего, его местонахождение и все обстоятельства преступления.

Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия. В частности, следствие проверяет, мог ли нападавший быть причастен к диверсионно-разведывательной группе вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время, по информации BBC, в Харьковской области российские военные сбежали из плена, и один из них мог совершить это убийство.

На данный момент личность нападавшего и его возможная причастность к российским военным формированиям официально не установлены. Правоохранители продолжают расследование.

Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада в Facebook и пресс-служба Офиса генерального прокурора.

За последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись в Сумской области и сорвали ряд наступательных операций российских войск. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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