W ciągu ostatniej doby, 9 października, rosyjskie siły terrorystyczne straciły 1 420 żołnierzy. Tym samym łączne straty wroga w wojnie przeciwko Ukrainie wyniosły już około 1 550 910 żołnierzy.



Również 9 października 2026 r. rosyjscy najeźdźcy stracili:

czterech czołgów – łączne straty od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wyniosły 12 406 sztuk;

sześciu bojowych pojazdów opancerzonych – 25 515 sztuk;

50 systemów artyleryjskich – 51 000 sztuk;

dwóch systemów rakietowych – 2 201 sztuk

sześciu środków obrony przeciwlotniczej – 1 699 sztuk;

dziewięć naziemnych kompleksów robotycznych – 2 917 szt.

1 591 bezzałogowych statków powietrznych (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 556 926 szt.

534 pojazdy i cysterny – 160 946 szt.

dwa pojazdy specjalistyczne – 4 812 szt.

Przypomnijmy, że żołnierz baterii przechwytujących o znaku wywoławczym „Miami”, służący w 92. oddzielnej brygadzie szturmowej im. atamana Iwana Sirka, zniszczył za pomocą drona– przechwytując rosyjskiego bezzałogowego samolotu rozpoznawczego Supercam na wysokości 5500 metrów.

Załoga „Sowa” z 121. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej w ciągu 30 godzin działań bojowych zniszczyła 25 celów powietrznych rosyjskich sił zbrojnych. Ukraińscy piloci wykorzystywali drony przechwytujące STING do wykrywania i zestrzeliwania wrogich bezzałogowców bezpośrednio w powietrzu.

Ukraiński samolot Mirage 2000-5F po raz pierwszy zestrzelił rosyjską rakietę „Banderol”.

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