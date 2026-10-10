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За минулу добу, 9 жовтня, російські терористичні війська втратили особового складу 1 420 осіб. Таким чином загальні втрати ворога на війні проти України вже склали близько 1 550 910 особового складу.



Також 9 жовтня 2026 року російські загарбники залишилися без:

чотирьох танків – загальні встрати з моменту повномасштабного вторгнення склали 12 406 од;

шівсть бойових броньованих машин – 25 515 од.

50 артилерійських систем – 51 000 од.

дві РСЗВ – 2 201 од.

шість засобів ППО – 1 699 од.

дев'ять наземних робототехнічних комплексів – 2 917 од.

1 591 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 од.

534 автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 од.

дві спеціальної техніки – 4 812 од.

Про це сказано у звіті Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Боєць батареї перехоплювачів із позивним «Маямі», який служить у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, знищив дроном-перехоплювачем російський розвідувальний безпілотник Supercam на висоті 5500 метрів.

Екіпаж «Сова» 121-ї окремої бригади територіальної оборони за 30 годин бойової роботи знищив 25 повітряних цілей російських військ. Українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING, щоб знаходити та збивати ворожі безпілотники просто в повітрі.

Український Mirage 2000-5F вперше збив російську ракету Бандероль.

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