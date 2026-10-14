Во Львовской области в результате атаки российского беспилотника повреждено 11 домов, есть пострадавшие

В селе Малехов Львовской области в результате падения российского реактивного беспилотника 13 октября были повреждены 11 частных домов. Всего пострадали 25 местных жителей, одна из пострадавших до сих пор находится под наблюдением врачей.

Во вторник, 14 октября, в Малехове продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Представители Офиса общины готовят акты комиссионного осмотра поврежденного имущества, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб.

После российской атаки 13 октября в больницу Святого Пантелеймона доставили двух женщин, состояние которых медики оценили как средней тяжести.

Одну из пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. У женщины диагностировали ушибную рану теменной области и ушиб пальца руки.

Другая пострадавшая перенесла острую стрессовую реакцию и до сих пор остается под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как средней тяжести ввиду хронической сердечной недостаточности.

В частных домах, поврежденных в результате падения российского беспилотника, зафиксированы трещины на стенах, повреждения окон и дверей. Всего выбито или повреждено 53 окна и 13 входных дверей.

Значительные разрушения понесли три дома на улице Дороша. В этих домах разрушены крыши, сильно повреждены стены, выбиты все окна и двери.

Представители Офиса общины продолжают документировать последствия российского удара и готовят акты комиссионного обследования поврежденных домов.

Жителям пострадавших домов помогут временно закрыть поврежденные окна пленкой. Кроме того, людям предлагают бесплатное временное жилье.

Ликвидация последствий атаки в Малехове продолжается.

Читай нас в