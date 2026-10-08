Видео: После атаки дронов в России загорелся крупнейший дата-центр «Яндекса»

В Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

Как видно на кадрах из видео, опубликованных очевидцами, в помещении разразился сильный пожар. Дым виден на расстоянии нескольких километров.

Сразу после первых сообщений о пожаре россияне начали жаловаться на глобальный сбой в работе сервисов «Яндекса». Информацию подтверждает сервис Downdetector.

Что такое дата-центр и какое значение он имеет для РФ

Дата-центр «Яндекса» в Сасово — крупный центр обработки и хранения данных компании «Яндекс», расположенный в городе Сасово Рязанской области РФ.

Объект используется для размещения серверного и сетевого оборудования, обеспечения работы сервисов «Яндекса» и облачной платформы Yandex Cloud.

Комплекс построен в 2012 году и введён в эксплуатацию в 2014 году. Оператором объекта является структура группы «Яндекс» — ООО «Яндекс ДЦ».

Дата-центр располагает мощной автономной энергетической инфраструктурой. Для его электроснабжения была построена отдельная подстанция 110 кВ «Яндекс», введённая в эксплуатацию в 2014 году.

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Заявленная максимальная мощность электроснабжения составляла 53 МВт. На объекте используются системы бесперебойного питания и дизель-генераторные установки.

«Яндекс» называет Сасовскую площадку крупнейшим дата-центром компании. Объект расширяется отдельными кластерами, однако точное количество серверов в открытых источниках не раскрывается.

Об этом сообщается со ссылкой на OSINT-каналы.

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Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

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