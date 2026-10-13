Prezydent USA Donald Trump w piątek podjął nieoczekiwaną decyzję o zawieszeniu sankcji wobec Rosji, państwa-agresora. Ukraina jednocześnie zakwestionowała jego twierdzenie o rozejmie dotyczącym energetyki.

Oświadczenia dotyczące energetyki

PBS NewsHour poinformował o tych wydarzeniach w materiale dotyczącym najnowszych wydarzeń w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. W nagłówku materiału wspomniano również o krytyce umowy dotyczącej rosyjskiego oleju napędowego.

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Trump obarczył także Ukrainę odpowiedzialnością za wysokie ceny energii, a nie wojnę na Bliskim Wschodzie. PBS NewsHour przedstawił to oświadczenie wśród najnowszych wydarzeń w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Komentarz eksperta

Prowadzący William Brangham omówił najnowsze wydarzenia z Andrew Weissem. Weiss jest byłym urzędnikiem Departamentu Stanu USA, który obecnie pracuje w Carnegie Endowment for International Peace. PBS NewsHour opublikował materiał 12 października 2026 roku o godz. 18:45 czasu wschodniego USA.

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