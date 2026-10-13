Президент США Дональд Трамп в пятницу принял неожиданное решение приостановить санкции против России, государства-агрессора. Украина одновременно опровергла его заявление о перемирии в сфере энергетики.

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PBS NewsHour сообщил об этих событиях в сюжете о последних событиях в войне России против Украины. В заголовке сюжета также говорится о критике сделки по российскому дизельному топливу.

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Трамп также возложил ответственность за высокие цены на энергию на Украину, а не на войну на Ближнем Востоке. PBS NewsHour представил это заявление среди последних событий в войне России против Украины.

Комментарий эксперта

Ведущий Уильям Брангем обсудил последние события с Эндрю Вайсом. Вайс — бывший сотрудник Государственного департамента США, который сейчас работает в Carnegie Endowment for International Peace. PBS NewsHour опубликовал сюжет 12 октября 2026 года в 18:45 по восточному времени США.

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