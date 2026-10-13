В Польше Правительственный центр безопасности (RCB) утром 13 октября разослал предупреждения жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств из-за воздушной атаки России, государства-агрессора, на территорию Украины. Примерно через 25 минут предупреждения были отозваны: RCB сообщил, что угрозы для Польши больше нет.

Предупреждения для двух воеводств

Как сообщает RMF24, в 04:15 RCB направил сообщение о российской воздушной атаке на территории Украины. В нем отмечалось, что ситуация находится под наблюдением, а в воздушном пространстве Польши действует польская авиация. Получателей также просили ожидать дальнейших сообщений.

Около 04:40 RCB начал рассылать сообщения о завершении воздушной атаки на Украину и отсутствии угрозы на территории Польши.

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Почему уведомления получили не все

В центре объяснили, что рассылка первого предупреждения была прекращена после получения информации о прекращении угрозы. Поэтому часть людей в зоне предупреждения могла получить и сообщение об опасности, и его отзыв, а другие — только уведомление о завершении угрозы.

По данным RMF24, Россия в течение ночи атаковала Украину, в частности Киев и Львов. По меньшей мере два человека погибли.

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