Россия убила четырёх жителей Донецкой области за сутки

В результате российских обстрелов Донецкой области 12 октября погибли четверо мирных жителей, ещё 11 человек получили ранения. Больше всего пострадавших зафиксировано в Черкасском, Ясногорке и Славянске.

По словам Вадима Филишкина, российские войска убили трех человек в Черкасском и одного человека в Ясногорке, входящей в состав Краматорской городской общины.

Кроме того, в результате атак ранения получили 11 мирных жителей. В частности:

четыре человека — в Черкасском;

двое человек — в Ясногорке;

четыре человека — в Славянске;

один человек — в Краматорске.

По данным Донецкой областной военной администрации, общее число жертв российской агрессии в области составляет 4413 погибших и 10 758 раненых.

Эти данные не учитывают погибших и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, поскольку полную информацию о потерях в этих городах пока установить невозможно.

Российские атаки продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

В Николаевской области в результате российских атак 12 октября и в ночь на 13 октября повреждены грузовой терминал, складские помещения, станция технического обслуживания, частные дома и грузовой автомобиль. Российские войска применяли ударные беспилотники типа «Шахед», FPV-дроны и реактивные системы залпового огня.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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