Россияне нанесли более 40 ударов по Сумской области за сутки, есть пострадавшие

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

В Глуховской общине в результате попадания вражеских БПЛА получили травмы 56-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Враг применял артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиабомбы и наносил ракетные удары.

В Глуховской общине повреждены частный жилой дом, хозяйственное здание, нежилые помещения, административное здание, объект гражданской инфраструктуры, автомобили.

В Ричковской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В Конотопской общине были повреждены многоквартирный дом и административное здание.

В Середино-Будской общине повреждены частные жилые дома.

В Сумской общине был поврежден автомобиль.

В Свесской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Эсманьской, Шалигинской общинах разрушены и повреждены частные жилые дома.

Об этом Сумская областная государственная администрация сообщила в Facebook.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «бандеролей», зафиксировано попадание.

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