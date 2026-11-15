Под удар РФ попал автосалон Volkswagen в Киевской области
В результате вражеского обстрела 15 ноября был поврежден дилерский центр Volkswagen «Порше Запад», в связи с чем он временно приостановил работу.
Как отметили в компании, к счастью, все сотрудники и команда автоцентра находились в безопасности. Из-за последствий обстрела в настоящее время центр временно не работает. Сейчас команда занимается ликвидацией последствий и обещает дополнительно сообщить о возобновлении полноценного функционирования дилерского центра.
Источник: Volkswagen Порше Запад Киев.
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