Россияне нанесли удар по инфраструктуре Запорожья, пострадал 39-летний мужчина

Войска РФ атаковали объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья. В результате удара ранения получил 39-летний мужчина, а в поврежденном двухэтажном здании вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пятерых человек, а коммунальные службы приступили к восстановлению водо- и теплоснабжения.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения головы и туловища. Предварительно его состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате попадания был поврежден двухэтажный дом. На месте возник пожар, который ликвидировали спасатели. Также они эвакуировали пятерых человек.

После атаки в городе начали устранять последствия повреждений. Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что из-за удара возникли перебои с водо- и теплоснабжением. По его словам, водоснабжение должны были вернуть в привычный режим в течение ближайших 30 минут. Восстановление теплоснабжения также продолжалось. Ожидалось, что в течение часа тепло снова появится примерно у 75% потребителей.

Отдельно Федоров сообщил о работе городских служб и критически важной инфраструктуры. Медицинские учреждения перешли на резервное питание, однако продолжили принимать пациентов и оказывать им помощь в обычном режиме. Мобильная связь в городе сохранялась. Светофоры также работали благодаря резервному питанию. Пункты непоколебимости были готовы принимать людей — в случае необходимости их должны были открыть.

Городские службы продолжали ликвидировать последствия российского удара и восстанавливать работу поврежденных коммуникаций. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

За сутки российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

Российские террористические войска 14 ноября нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья. Есть раненые мирные жители.

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