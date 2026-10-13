16 октября Зеленский посетит саммит лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет в Брюссель 16 октября, чтобы лично принять участие в саммите лидеров Европейского Союза. Украинский вопрос станет первым в повестке дня второго дня заседания Европейского совета.

По словам собеседника агентства, перед началом обсуждения с участием лидеров всех 27 стран Евросоюза состоится встреча с Зеленским. Саммит пройдет в Брюсселе 15–16 октября под председательством президента Европейского совета Антониу Кошты.

Ожидается, что европейские лидеры подтвердят намерение усиливать давление на Россию, продолжать поддержку Украины и искать пути покрытия её финансовых потребностей в 2027 году.

Чиновник также отметил, что ЕС продолжает переговоры с партнерами Украины, в частности с Великобританией, Канадой и Норвегией, о дополнительной помощи. Предусмотренных 45 млрд евро кредитной поддержки на следующий год, по его словам, недостаточно для покрытия всех бюджетных и оборонных потребностей Украины.

Отдельно планируется обсудить возможность использования замороженных российских активов в интересах Украины. Собеседник подчеркнул, что с момента последнего предметного обсуждения этого вопроса в конце прошлого года ситуация не изменилась, поэтому дискуссии должны продолжиться.

В то же время чиновник не согласился с предположением, что переговоры по следующему многолетнему бюджету ЕС и призывы сократить расходы могут негативно повлиять на программы финансирования Украины.

Источник: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на середину октября 2026 года уровень выполнения планов устойчивости в столице ниже, чем в большинстве регионов страны, включая приграничные и прифронтовые области.

Украина в течение двух суток после объявления президентом США Дональдом Трампом перемирия в энергетической сфере не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам. В то же время Россия продолжала атаковать украинские города и критически важную инфраструктуру. За это время под ударами оказались 19 регионов страны.

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