Зеленский анонсировал новые пакеты мер поддержки Украины на этой неделе

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает позитивных решений о поддержке со стороны международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

«На этой неделе будут приняты хорошие решения в поддержку Украины — мы готовим их сейчас», — подчеркнул президент.

По его словам, завтра состоятся важные переговоры в Великобритании, а также запланированы контакты с премьер-министрами Дании и Литвы. Отдельно Украина будет работать над получением новых пакетов помощи от Европейского Союза.

Зеленский также сообщил о планах на этой неделе открыть еще два переговорных кластера на пути вступления Украины в ЕС. До конца года Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров.

Президент добавил, что власти работают над обеспечением полной финансовой поддержки Украины и выполнением договоренностей с европейскими партнерами. Он также отметил необходимость принятия на этой неделе важных законов и решений правительства.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на середину октября 2026 года уровень выполнения планов устойчивости в столице ниже, чем в большинстве регионов страны, включая приграничные и прифронтовые области.

Украина в течение двух суток после объявления президентом США Дональдом Трампом перемирия в энергетической сфере не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и другим энергетическим объектам. В то же время Россия продолжала атаковать украинские города и критически важную инфраструктуру. За это время под ударами оказались 19 регионов страны.

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