Омбудсмен назвал четыре лидирующие области по количеству жалоб на ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о систематическом росте числа обращений граждан относительно нарушений со стороны военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам омбудсмена, наибольшее количество жалоб на протяжении длительного времени поступает из четырех регионов Украины — Одесской, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областей. В качестве примера отсутствия надлежащей системы реагирования Лубинец привел ситуацию в Закарпатье, где в отношении руководителя областного ТЦК по материалам проверок СБУ возбудила уголовное дело и изъяла крупную сумму наличных, однако после увольнения чиновника его впоследствии восстановили на той же должности в статусе временного исполняющего обязанности.

Омбудсмен подчеркнул, что ключевой причиной нерешенности проблем во время мобилизационных мероприятий является отсутствие системной и жесткой реакции со стороны предыдущего руководства Министерства обороны и Командования Сухопутных войск ВСУ.

Источники: интервью омбудсмена Дмитрия Лубинца изданию «Радио Свобода».

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