Российские нацисты трижды обстреляли людей в пункте водозабора в Краматорске

В течение дня 13 октября 2026 года российская армия нанесла три последовательных удара по территории Краматорска в Донецкой области, поразив пункт забора питьевой воды для населения.

По информации Краматорского городского совета, объект гражданской инфраструктуры, оборудованный благотворительными организациями, подвергся прицельному обстрелу, когда там находились местные жители. В результате вражеских ударов ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц — две женщины и мужчина. По данным медиков, обе женщины находятся в тяжелом состоянии, им оказывается экстренная медицинская помощь.

В Краматорском городском совете подчеркнули, что российские военные постоянно атакуют места, где мирные жители пытаются получить необходимое для жизни.

Источник: Краматорский городской совет.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

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