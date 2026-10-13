Эфиопские правительственные войска, по данным шести источников, достигли города Заламбесса на границе с Эритреей, который ранее контролировали тиграйские повстанцы. Как сообщает TimesLIVE, это происходит на фоне дипломатических усилий, направленных на предотвращение более широкого конфликта между Эфиопией и Эритреей.

Наступление на приграничный город

Заламбесса расположена на эфиопской стороне границы с Эритреей и насчитывает около 15 тысяч жителей. Сведения о том, что армия достигла города, предоставили четыре человека, поддерживающие связь с местными жителями, а также дипломат и эксперт по конфликту, контактирующий со сторонами противостояния.

Представитель проправительственного ополчения не подтвердил, что военные установили контроль над Заламбессой. Представители эфиопской армии и премьер-министра Абия Ахмеда не ответили на запросы о комментарии.

По словам очевидцев и источника, отслеживающего конфликт, на прошлой неделе эритрейские войска пересекли границу и вошли в Заламбессу в поддержку повстанцев. По состоянию на вторник оставалось неясным, находились ли в городе эритрейские военные или силы повстанцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения и заседание Совбеза

Эфиопия обвиняет Эритрею в поддержке повстанцев и сообщила членам Совета Безопасности ООН, что эритрейские войска продвинулись на расстояние до 60 километров вглубь эфиопской территории. Асмэра отрицает какое-либо вторжение в Эфиопию и заявляет, что обвинения Аддис-Абебы равносильны объявлению войны.

Министр иностранных дел Эритреи Осман Салех в письме в Совет Безопасности ООН, с которым ознакомилось Reuters, призвал принять меры против Эфиопии, сославшись на главу VII Устава ООН. Она предусматривает меры от санкций до применения военной силы. Во вторник члены Совбеза должны были провести закрытое заседание по ситуации на Африканском Роге.

Боевые действия в Эфиопии возобновились в прошлом месяце, когда альянс повстанцев во главе с Народным фронтом освобождения Тыграя перешел в наступление. Это возобновило войну, продолжавшуюся в 2020–2022 годах и унесшую сотни тысяч жизней. Контрнаступление правительственных сил вынудило повстанцев отступить на север из ряда городов.

Напряженность между Эфиопией и Эритреей также усиливает вопрос доступа к морю. Эфиопия имела выход к побережью до обретения Эритреей независимости в 1993 году и заявляет, что стремится восстановить такой доступ мирным путем и посредством диалога.

Читай нас в