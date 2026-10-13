据六名消息人士称，埃塞俄比亚政府军已抵达与厄立特里亚接壤的扎兰贝萨镇，该镇此前由提格雷叛军控制。TimesLIVE报道称，此事发生之际，各方正通过外交努力防止埃塞俄比亚与厄立特里亚之间爆发更大范围的冲突。

向边境城镇推进

扎兰贝萨位于埃塞俄比亚一侧的厄立特里亚边境，约有1.5万名居民。四名与当地居民保持联系的人士，以及一名与冲突双方保持联络的外交官和一名冲突问题专家，提供了军队已抵达该镇的消息。

亲政府民兵的一名发言人未证实军方已控制扎兰贝萨。埃塞俄比亚军方和总理阿比·艾哈迈德的代表均未回应置评请求。

据目击者和一名追踪冲突的消息人士称，厄立特里亚军队上周越过边境进入扎兰贝萨，以支持叛军。截至周二，尚不清楚厄立特里亚军人或叛军部队是否仍在该镇。

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指控与安理会会议

埃塞俄比亚指控厄立特里亚支持叛军，并告知联合国安全理事会成员，厄立特里亚军队已深入埃塞俄比亚领土最远60公里。阿斯马拉否认曾入侵埃塞俄比亚，并表示亚的斯亚贝巴的指控等同于宣战。

路透社看到的信件显示，厄立特里亚外交部长奥斯曼·萨利赫致函联合国安全理事会，援引《联合国宪章》第七章，呼吁对埃塞俄比亚采取行动。该章节规定的措施包括从制裁到使用武力。周二，安理会成员原定就非洲之角局势举行闭门会议。

埃塞俄比亚的战斗于上个月恢复，当时由提格雷人民解放阵线领导的叛军联盟发动攻势。这使持续于2020年至2022年、造成数十万人死亡的战争重燃。政府军的反攻迫使叛军从多个城镇向北撤退。

埃塞俄比亚与厄立特里亚之间的紧张局势还因出海口问题而加剧。埃塞俄比亚在厄立特里亚于1993年独立前曾拥有通往海岸的通道，并表示希望以和平方式和通过对话恢复这一通道。

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