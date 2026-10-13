Etiopskie wojska rządowe dotarły do miasta Zalambessa na granicy z Erytreą, które wcześniej kontrolowali rebelianci z Tigraju, według sześciu źródeł. Jak podaje TimesLIVE, dzieje się to w obliczu wysiłków dyplomatycznych mających zapobiec szerszemu konfliktowi między Etiopią a Erytreą.

Natarcie na przygraniczne miasto

Zalambessa leży po etiopskiej stronie granicy z Erytreą i liczy około 15 tysięcy mieszkańców. Informacje o tym, że armia dotarła do miasta, przekazały cztery osoby utrzymujące kontakt z miejscowymi mieszkańcami, a także dyplomata i ekspert ds. konfliktu kontaktujący się ze stronami konfrontacji.

Rzecznik prorządowej milicji nie potwierdził, że wojsko przejęło kontrolę nad Zalambessą. Przedstawiciele etiopskiej armii i premiera Abiya Ahmeda nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Według naocznych świadków i źródła monitorującego konflikt, w ubiegłym tygodniu wojska erytrejskie przekroczyły granicę i wkroczyły do Zalambessy, wspierając rebeliantów. We wtorek nadal nie było jasne, czy w mieście przebywali erytrejscy wojskowi lub siły rebeliantów.

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Oskarżenia i posiedzenie Rady Bezpieczeństwa

Etiopia oskarża Erytreę o wspieranie rebeliantów i poinformowała członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, że wojska erytrejskie posunęły się do 60 kilometrów w głąb terytorium Etiopii. Asmara zaprzecza, jakoby doszło do jakiegokolwiek wtargnięcia do Etiopii, i twierdzi, że oskarżenia Addis Abeby są równoznaczne z wypowiedzeniem wojny.

Minister spraw zagranicznych Erytrei Osman Saleh w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ, z którym zapoznał się Reuters, wezwał do podjęcia działań przeciwko Etiopii, powołując się na rozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych. Przewiduje on środki od sankcji po użycie siły zbrojnej. We wtorek członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli odbyć zamknięte posiedzenie dotyczące sytuacji w Rogu Afryki.

Walki w Etiopii wznowiły się w ubiegłym miesiącu, gdy sojusz rebeliantów kierowany przez Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju rozpoczął ofensywę. Doprowadziło to do wznowienia wojny, która trwała w latach 2020–2022 i pochłonęła setki tysięcy istnień. Kontrofensywa sił rządowych zmusiła rebeliantów do odwrotu na północ z szeregu miast.

Napięcia między Etiopią a Erytreą zwiększa także kwestia dostępu do morza. Etiopia miała dostęp do wybrzeża przed uzyskaniem przez Erytreę niepodległości w 1993 roku i twierdzi, że dąży do przywrócenia takiego dostępu pokojowo i poprzez dialog.

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