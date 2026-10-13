Независимый доклад рекомендовал правительствам Великобритании и Ирландии провести переговоры с военизированными группировками Северной Ирландии по поводу их роспуска. Автор документа, нидерландский эксперт по урегулированию конфликтов Флер Равенсберген, пришла к выводу, что для такого процесса есть достаточные основания и поддержка, сообщает The Guardian.

Возможность для формального процесса

Доклад Independent Report on Paramilitary Group Transition to Disbandment, заказанный двумя правительствами и опубликованный 13 октября, отмечает, что существует «окно возможностей» для создания формального переходного механизма для лоялистских и республиканских группировок. В то же время его реализация будет зависеть от выполнения определенных условий.

Равенсберген в течение года проводила предварительную оценку ситуации и заявила, что выявила значительную готовность представителей военизированных структур участвовать в процессе. По ее словам, поддержка термина «роспуск» как конечной цели была ограниченной, однако возражения преимущественно касались формулировки, а не сути самого перехода.

Документ также подчеркивает, что группировки не должны получать финансовое вознаграждение за участие в таком процессе. Автор доклада считает, что механизм должен предусматривать надежный мониторинг и проверку выполнения обязательств, а также действенное применение закона.

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Реакция британских властей

Министр по делам Северной Ирландии Крис Брайант заявил, что британское правительство привержено цели прекращения парамилитаризма. Он сказал, что власти рассмотрят доклад и свяжутся с властями в Дублине, прежде чем ответить на предложение о переходном механизме.

Брайант заявил, что группировки, позиционирующие себя как защитники общин, в значительной степени причастны к преступной деятельности, в частности к торговле наркотиками, вымогательству и запугиванию. Он добавил, что любой процесс потребует поддержки политических сил Северной Ирландии.

Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг ранее критиковала привлечение Равенсберген в качестве посредницы, считая, что контакты с военизированными и преступными группировками могут придать им видимость легитимности. В докладе не названы конкретные лица или организации, поскольку консультации проходили конфиденциально.

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