Niezależny raport zalecił rządom Wielkiej Brytanii i Irlandii przeprowadzenie rozmów z północnoirlandzkimi ugrupowaniami paramilitarnymi na temat ich rozwiązania. Autorka dokumentu, niderlandzka ekspertka ds. rozwiązywania konfliktów Fleur Ravensbergen, uznała, że istnieją wystarczające podstawy i poparcie dla takiego procesu, informuje The Guardian.

Możliwość formalnego procesu

Raport Independent Report on Paramilitary Group Transition to Disbandment, zamówiony przez oba rządy i opublikowany 13 października, wskazuje, że istnieje „okno możliwości” stworzenia formalnego mechanizmu przejściowego dla ugrupowań lojalistycznych i republikańskich. Jego wdrożenie będzie jednak zależało od spełnienia określonych warunków.

Ravensbergen przez rok prowadziła wstępną ocenę sytuacji i oświadczyła, że stwierdziła znaczną gotowość przedstawicieli struktur paramilitarnych do udziału w procesie. Jak zaznaczyła, poparcie dla terminu „rozwiązanie” jako ostatecznego celu było ograniczone, jednak zastrzeżenia dotyczyły głównie sformułowania, a nie istoty samej transformacji.

Dokument podkreśla również, że ugrupowania nie powinny otrzymywać wynagrodzenia finansowego za udział w takim procesie. Autorka raportu uważa, że mechanizm powinien przewidywać solidne monitorowanie i weryfikację realizacji zobowiązań, a także skuteczne egzekwowanie prawa.

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Reakcja władz brytyjskich

Minister ds. Irlandii Północnej Chris Bryant oświadczył, że brytyjski rząd jest zaangażowany w realizację celu, jakim jest zakończenie paramilitaryzmu. Powiedział, że władze rozpatrzą raport i skontaktują się z władzami w Dublinie, zanim odpowiedzą na propozycję mechanizmu przejściowego.

Bryant stwierdził, że ugrupowania przedstawiające się jako obrońcy społeczności są w dużej mierze zaangażowane w działalność przestępczą, w tym handel narkotykami, wymuszenia i zastraszanie. Dodał, że każdy proces będzie wymagał poparcia północnoirlandzkich sił politycznych.

Minister sprawiedliwości Irlandii Północnej Naomi Long wcześniej krytykowała zaangażowanie Ravensbergen jako mediatorki, uznając, że kontakty z ugrupowaniami paramilitarnymi i przestępczymi mogą nadać im pozory legitymacji. W raporcie nie wskazano konkretnych osób ani organizacji, ponieważ konsultacje odbywały się poufnie.

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