Premier Tajwanu Cho Jung-tai obiecał zaostrzyć kary dla osób, które po odebraniu prawa jazdy prowadzą lekkie pojazdy elektryczne (LEV) pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Taipei Times poinformował o tym, powołując się na oświadczenie szefa rządu.

Luka w przepisach

Na Tajwanie LEV muszą być zarejestrowane i wyposażone w tablicę rejestracyjną, a osoby nimi kierujące są zobowiązane nosić kaski. Jednocześnie do prowadzenia takich pojazdów nie jest wymagane prawo jazdy. Ich maksymalna prędkość jest ograniczona do 25 km/h, a masa bez akumulatora nie może przekraczać 40 kg.

W przeciwieństwie do rowerów elektrycznych, które poruszają się głównie dzięki pedałowaniu ze wspomaganiem elektrycznym, LEV działają przede wszystkim na energię elektryczną i mogą poruszać się bez pedałowania. Skutery elektryczne natomiast wymagają rejestracji oraz ważnego prawa jazdy.

Posłanka do Yuan Ustawodawczego z partii Kuomintang Yang Chiung-ying powiedziała, że kierowcy, którym odebrano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, mogą przesiąść się na LEV. Według niej tworzy to lukę, która osłabia surowsze środki przeciwko jeździe po alkoholu.

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Statystyki naruszeń

Według policji w Tainanie w pierwszych siedmiu miesiącach roku odnotowano prawie 3 tysiące naruszeń przepisów ruchu drogowego z udziałem LEV. Około 10% z nich dotyczyło osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Yang Chiung-ying powiedziała również, że niektórzy użytkownicy modyfikują LEV, aby osiągały prędkość od 50 do 60 km/h — niemal taką jak motocykle. Obecnie grzywna za prowadzenie LEV w stanie nietrzeźwości wynosi od 1 200 do 2 400 nowych dolarów tajwańskich.

Cho Jung-tai poinformował, że kwestię wypadków z udziałem LEV rozpatrywano na ubiegłomiesięcznym posiedzeniu gabinetu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister transportu i komunikacji Chen Shi-kai powiedział, że resort przedstawi raport w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy.

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