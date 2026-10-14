Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Kolumbii w 2026 roku z 2,3% do 2,2%. W październikowym raporcie World Economic Outlook fundusz pogorszył także oczekiwania na 2027 rok — z 2,5% do 2,3%, informuje The Rio Times.

Według oceny MFW po wzroście o 2,6% w 2025 roku tempo wzrostu PKB Kolumbii wyniesie 2,2% w 2026 roku i 2,3% w 2027 roku. Prognoza dla Kolumbii na bieżący rok jest niższa od oczekiwanego wskaźnika dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów — 2,3%.

Inflacja i bezrobocie

MFW prognozuje średnioroczną inflację w Kolumbii na poziomie 6% w 2026 roku i 5,7% w 2027 roku. To znacznie powyżej celu banku centralnego kraju, który wynosi 3%.

Stopa bezrobocia, według prognozy funduszu, wzrośnie z 8% w 2025 roku do 9% w 2026 roku i 10% w 2027 roku. MFW oczekuje także, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Kolumbii osiągnie w 2027 roku 3,4% PKB.

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Stopa procentowa i dług publiczny

30 września bank centralny Kolumbii podniósł główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego — do 12,25%. We wrześniu roczna inflacja w kraju wyniosła 6,29%, według danych krajowego urzędu statystycznego DANE.

Zgodnie z tabelami MFW dług sektora instytucji rządowych i samorządowych Kolumbii ma wzrosnąć z 59,5% PKB w 2026 roku do 62,9% w 2027 roku i 65,1% w 2028 roku. Fundusz szacuje także ogólny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2026 roku na poziomie 6,9% PKB.

Pod koniec września rząd Kolumbii zwrócił się do MFW o przeprowadzenie oceny gospodarki kraju. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów planowali spotkanie z przedstawicielami funduszu w Waszyngtonie 6 października, aby omówić możliwe finansowanie.

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