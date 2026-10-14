国际货币基金组织将哥伦比亚2026年经济增长预测从2.3%下调至2.2%。该基金在10月发布的《世界经济展望》中也下调了对2027年的预期——从2.5%降至2.3%，The Rio Times报道。

根据IMF的评估，在2025年增长2.6%之后，哥伦比亚的GDP增速将在2026年达到2.2%，并在2027年达到2.3%。哥伦比亚本年度的预测低于拉丁美洲和加勒比地区的预期水平——2.3%。

通胀与失业

IMF预测，哥伦比亚2026年的平均年通胀率将为6%，2027年为5.7%。这显著高于该国中央银行3%的目标水平。

根据该基金的预测，失业率将从2025年的8%升至2026年的9%，并在2027年达到10%。IMF还预计，哥伦比亚2027年的经常账户赤字将达到GDP的3.4%。

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利率与政府债务

9月30日，哥伦比亚中央银行将基准利率上调0.25个百分点，至12.25%。根据国家统计机构DANE的数据，该国9月的年通胀率为6.29%。

根据IMF表格，哥伦比亚广义政府债务预计将从2026年GDP的59.5%升至2027年的62.9%，并在2028年达到65.1%。该基金还估计，2026年广义政府总体赤字将为GDP的6.9%。

9月底，哥伦比亚政府要求IMF对该国经济进行评估。财政部代表计划于10月6日在华盛顿与基金组织代表会面，讨论可能的融资。

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