Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Колумбии в 2026 году с 2,3% до 2,2%. В октябрьском обзоре World Economic Outlook фонд также ухудшил ожидания на 2027 год — с 2,5% до 2,3%, сообщает The Rio Times.

По оценке МВФ, после роста на 2,6% в 2025 году темпы роста ВВП Колумбии составят 2,2% в 2026 году и 2,3% в 2027 году. Прогноз для Колумбии на текущий год ниже ожидаемого показателя для Латинской Америки и Карибского бассейна — 2,3%.

Инфляция и безработица

МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Колумбии на уровне 6% в 2026 году и 5,7% в 2027 году. Это существенно выше целевого уровня центрального банка страны, который составляет 3%.

Уровень безработицы, согласно прогнозу фонда, вырастет с 8% в 2025 году до 9% в 2026 году и 10% в 2027 году. МВФ также ожидает, что дефицит текущего счета Колумбии в 2027 году достигнет 3,4% ВВП.

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Ставка и государственный долг

30 сентября центральный банк Колумбии повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 12,25%. В сентябре годовая инфляция в стране составила 6,29%, согласно данным национального статистического ведомства DANE.

Согласно таблицам МВФ, долг сектора государственного управления Колумбии должен вырасти с 59,5% ВВП в 2026 году до 62,9% в 2027 году и 65,1% в 2028 году. Фонд также оценивает общий дефицит сектора государственного управления в 2026 году на уровне 6,9% ВВП.

В конце сентября правительство Колумбии попросило МВФ провести оценку экономики страны. Представители Министерства финансов планировали встретиться с представителями фонда в Вашингтоне 6 октября, чтобы обсудить возможное финансирование.

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