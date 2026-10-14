台湾行政院长卓荣泰承诺，将加重对在驾驶执照被吊销后，仍在酒精或毒品影响下驾驶轻型电动车（LEV）者的处罚。《台北时报》援引政府首脑的声明报道了此事。

规则漏洞

在台湾，LEV必须登记并配备车牌，驾驶者必须佩戴头盔。同时，驾驶此类车辆不需要驾驶执照。其最高时速限制为25公里，且不含电池的重量不得超过40公斤。

与主要依靠踩踏并辅以电力驱动的电动自行车不同，LEV主要依靠电力运行，无需踩踏即可行驶。另一方面，电动踏板车则需要登记和有效的驾驶执照。

中国国民党立法院委员杨琼璎表示，因酒驾被吊销驾照的驾驶者可以改用LEV。她称，这造成了一个漏洞，削弱了针对酒后驾驶的更严格措施。

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违规统计

根据台南警方的数据，今年前七个月记录了近3000起涉及LEV的交通违规行为。其中约10%涉及在酒精或毒品影响下驾驶车辆的人。

杨琼璎还表示，一些用户改装LEV，使其速度达到每小时50至60公里，几乎与摩托车相同。目前，醉酒驾驶LEV的罚款为1200至2400新台币。

卓荣泰表示，上个月在内阁道路交通安全会议上讨论了涉及LEV的事故问题。交通与通信部长陈世凯表示，该部门将在三个月内提交有关这一问题的报告。

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