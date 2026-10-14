Премьер-министр Тайваня Чжо Жунтай пообещал ужесточить наказания для людей, которые после лишения водительских прав управляют легкими электротранспортными средствами (LEV) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом Taipei Times сообщает со ссылкой на заявление главы правительства.

Пробел в правилах

На Тайване LEV должны быть зарегистрированы и оснащены номерным знаком, а люди, управляющие ими, обязаны носить шлемы. В то же время для управления такими транспортными средствами водительское удостоверение не требуется. Их максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а масса без аккумулятора не может превышать 40 кг.

В отличие от электровелосипедов, которые преимущественно движутся благодаря педалированию с электрической поддержкой, LEV работают главным образом на электричестве и могут передвигаться без педалирования. Электроскутеры, напротив, требуют регистрации и действующего водительского удостоверения.

Депутат Законодательного юаня от партии Гоминьдан Ян Цюнъин заявила, что водители, лишенные прав за управление в состоянии опьянения, могут перейти на LEV. По ее словам, это создает пробел, который ослабляет более строгие меры против нетрезвого вождения.

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Статистика нарушений

По данным полиции Тайнаня, за первые семь месяцев года было зафиксировано почти 3 тысячи нарушений правил дорожного движения с участием LEV. Около 10% из них касались людей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ян Цюнъин также заявила, что некоторые пользователи модифицируют LEV, чтобы они развивали скорость от 50 до 60 км/ч — почти как мотоциклы. В настоящее время штраф за управление LEV в состоянии опьянения составляет от 1 200 до 2 400 новых тайваньских долларов.

Чжо Жунтай сообщил, что вопрос аварийности с участием LEV рассматривался на заседании Кабинета министров по безопасности дорожного движения в прошлом месяце. Министр транспорта и коммуникаций Чэнь Шикай заявил, что ведомство в течение трех месяцев представит отчет по этой проблеме.

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