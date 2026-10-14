Regiony Afryki od 2023 roku odnotowały najszybszy na świecie wzrost zdolności ludności do przeciwstawiania się klęskom żywiołowym i odbudowy po nich. Wynika to z rezultatów czwartego badania World Risk Poll, przeprowadzonego przez Gallup w 2025 roku wśród ponad 143 tys. osób w 140 krajach i terytoriach, informuje Euronews.

Indeks odporności ocenia zdolność ludzi do wytrzymywania poważnych wstrząsów i odbudowy po nich w skali od 0 do 100. Obejmuje on odporność osobistą, przygotowanie gospodarstw domowych, wsparcie społeczności oraz szersze warunki społeczne.

Największy wzrost w Afryce Północnej

W Afryce Północnej wskaźnik odporności wzrósł o pięć punktów, a w Afryce Południowej — o cztery. Afryka Wschodnia, a także Afryka Środkowa i Zachodnia, zyskały po trzy punkty. Wśród czynników tego wzrostu badacze wskazali upowszechnienie dostępu do internetu, lepsze przygotowanie gospodarstw domowych i odporność finansową.

Według badania do regionalnej poprawy przyczyniły się Algieria, Nigeria, Kenia, Egipt i Uganda. Jednocześnie wyniki te nie oznaczają, że Afryka stała się najbardziej odpornym kontynentem: chodzi konkretnie o najszybsze tempo poprawy wskaźników w badanym okresie.

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Miliony ludzi pozostają bez ostrzeżeń

Badanie wykazało również znaczną nierówność w dostępie do wczesnych ostrzeżeń. W Afryce Środkowej i Zachodniej jedynie 47% dorosłych, którzy doświadczyli klęski żywiołowej, poinformowało, że otrzymało ostrzeżenie.

Na świecie w ciągu poprzednich pięciu lat klęski żywiołowe dotknęły około 1,1 mld dorosłych, a prawie 220 mln z nich nie otrzymało żadnego ostrzeżenia. Wśród osób, które nie zostały ostrzeżone, 77% miało telefon komórkowy — to ponad 170 mln osób.

W krajach o niskich dochodach ostrzeżenia otrzymało 64% dorosłych dotkniętych katastrofami, podczas gdy w krajach o wysokich dochodach — 84%. Mniej niż połowa ostrzeżonych osób w krajach o niskich i niższych średnich dochodach podjęła działania przed nadejściem katastrofy; w zamożniejszych krajach wskaźnik ten wyniósł 71%.

Ludzie częściej reagowali na zagrożenie, gdy otrzymywali komunikaty za pośrednictwem kilku kanałów. Działania podjęło 37% osób, które otrzymały alert jednym kanałem, 51% — dwoma, a 64% — trzema, w tym za pośrednictwem wiadomości tekstowych, telewizji i mediów społecznościowych.

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