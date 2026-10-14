自2023年以来，非洲各地区在提升民众抵御自然灾害并从中恢复的能力方面展现出全球最快的增长。Euronews报道称，这一结论来自盖洛普于2025年在140个国家和地区对超过14.3万人开展的第四次世界风险调查（World Risk Poll）。

韧性指数以0至100分评估人们承受重大冲击并从中恢复的能力，涵盖个人韧性、家庭准备程度、社区支持以及更广泛的社会条件。

北非增幅最大

北非的韧性评分上升了5分，南部非洲上升了4分。东非以及中非和西非均增加了3分。研究人员称，互联网接入的普及、家庭准备得更充分以及财务韧性改善，是推动这一增长的因素。

研究数据显示，阿尔及利亚、尼日利亚、肯尼亚、埃及和乌干达推动了地区改善。同时，这些结果并不意味着非洲已成为韧性最强的大陆：它们具体指的是在研究期间各项指标改善速度最快。

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数百万人仍未收到预警

研究还发现，获取早期预警的机会存在显著不平等。在中非和西非，受自然灾害影响的成年人中，仅47%表示曾收到预警。

过去五年间，全球约有11亿成年人经历过自然灾害，其中近2.2亿人完全没有收到任何预警。在未收到预警的人群中，77%拥有手机——超过1.7亿人。

在低收入国家，受灾成年人中有64%收到预警，而在高收入国家这一比例为84%。在低收入和中低收入国家，收到预警的人中不到一半在灾害发生前采取了行动；在较富裕国家，这一比例为71%。

当人们通过多个渠道收到信息时，更可能对危险作出反应。通过一个渠道收到警报的人中有37%采取了行动，通过两个渠道收到警报的人中这一比例为51%，通过三个渠道收到警报的人中为64%，渠道包括短信、电视和社交媒体。

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