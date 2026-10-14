Африканские регионы с 2023 года продемонстрировали самый быстрый в мире рост способности населения противостоять стихийным бедствиям и восстанавливаться после них. Об этом свидетельствуют результаты четвертого исследования World Risk Poll, проведенного Gallup в 2025 году среди более чем 143 тыс. человек в 140 странах и территориях, сообщает Euronews.

Индекс устойчивости оценивает способность людей выдерживать серьезные потрясения и восстанавливаться после них по шкале от 0 до 100. Он охватывает личную устойчивость, готовность домохозяйств, поддержку сообщества и более широкие общественные условия.

Наибольший рост в Северной Африке

В Северной Африке показатель устойчивости вырос на пять пунктов, в Южной Африке — на четыре. Восточная Африка, а также Центральная и Западная Африка прибавили по три пункта. Среди факторов такого роста исследователи назвали расширение доступа к интернету, лучшую подготовленность домохозяйств и финансовую устойчивость.

Согласно исследованию, вклад в региональное улучшение внесли Алжир, Нигерия, Кения, Египет и Уганда. В то же время эти результаты не означают, что Африка стала самым устойчивым континентом: речь идет именно о самом быстром темпе улучшения показателей за исследуемый период.

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Миллионы людей остаются без предупреждений

Исследование также выявило существенное неравенство в доступе к ранним предупреждениям. В Центральной и Западной Африке лишь 47% взрослых, пострадавших от стихийного бедствия, сообщили, что получили предупреждение.

В мире за предыдущие пять лет стихийные бедствия пережили примерно 1,1 млрд взрослых, почти 220 млн из них не получили никакого предупреждения. Среди тех, кого не предупредили, 77% имели мобильный телефон — это более 170 млн человек.

В странах с низким уровнем дохода предупреждения получили 64% взрослых, пострадавших от бедствий, тогда как в странах с высоким уровнем дохода — 84%. Менее половины предупрежденных людей в странах с низким и ниже среднего уровнем дохода приняли меры до наступления бедствия; в более состоятельных странах этот показатель составил 71%.

Люди чаще реагировали на опасность, когда получали сообщения по нескольким каналам. Меры приняли 37% тех, кто получил оповещение по одному каналу, 51% — по двум и 64% — по трем, в том числе через текстовые сообщения, телевидение и социальные сети.

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