W okręgu Vaishali w indyjskim stanie Bihar wywróciła się przepełniona łódź płynąca na hinduistyczne święto. Ratownicy wydobyli z Gangesu ciała 13 dzieci, informuje Dawn, powołując się na urzędników.

Poszukiwania w ciemności

Do wypadku doszło późnym wieczorem we wtorek. Według AFP miejscowi mieszkańcy ruszyli ratować pasażerów w ciemności, używając światła telefonów komórkowych i latarek do przeszukiwania wody.

Miejscowy mieszkaniec Ravi Yadav, który przyłączył się do akcji ratunkowej, powiedział, że po wywróceniu się łodzi usłyszał krzyki dzieci. Inny mieszkaniec, Ramlakhan Rai, oświadczył, że jednostka była mała, w złym stanie i przepełniona pasażerami.

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Uratowani i reakcja władz

Z wody żywych wyciągnięto sześć osób, w tym dwoje dzieci, które według doniesień były w stanie krytycznym. Nirmal Kumar, medyk z lokalnego centrum medycznego, powiedział, że do szpitala okręgowego skierowano czworo dzieci i dwoje dorosłych.

Magistratka okręgu Vaishali Varsha Singh potwierdziła, że znaleziono 13 ciał. Premier Indii Narendra Modi nazwał śmierć ludzi w wyniku wywrócenia się łodzi głęboko bolesną tragedią i ogłosił rekompensaty dla rodzin zabitych.

W publikacji zaznaczono, że wypadki łodzi na indyjskich drogach wodnych zdarzają się często; wśród wskazywanych przyczyn są przepełnienie jednostek, niewłaściwe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz niewystarczająca liczba urządzeń ratunkowych.

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